Багдад, 3 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Властям Ирака удалось вернуть в страну более 17 тыс. незаконно вывезенных артефактов и предметов древности. Об этом иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил 3 августа, сообщает телеканал Al Sumaria.

Tasnim News Agency Мечеть аль-Аскари в Ираке

«Сегодня мы объявляем о передаче иракской стороне 17 321 артефакта из США, девяти из Японии, семи из Нидерландов и одного из Италии», — сказал Хусейн на совместной пресс-конференции с министром культуры, туризма и древностей страны Хасаном Наземом.

Глава МИД Ирака добавил, что его ведомство передало минкульту пять партий документов и предметов древности, которые удалось вернуть в страну. Это произошло за период с 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2017 годах часть территории Ирака находилась под контролем террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы успели вывезти за рубеж множество ценных артефактов, разрушить исторические объекты, разграбить зоны археологических раскопок.

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