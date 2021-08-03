Хабаровск, 3 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Одними из факторов возникновения массовых природных пожаров в Якутии являются огромная проблема с кадрами в лесном хозяйстве, халатность чиновников и бедность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко:

Sledcom.ru Лесной пожар

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»Во многих таежных посёлках Якутии не производятся противопожарные меры безопасности, которые включают в себя опахивание. К сожалению, главы муниципалитетов за этим не следят. К тому же не всегда хватает средств, даже трактора иногда в наличии нет.

Но для предотвращения масштабных пожаров эти мероприятия должны быть выполнены обязательно ‑ и трава должна быть выкошена, и мусор убран. Это работа сложная, вести её нужно постоянно, равно как и пропаганду с агитацией. Вроде бы средства не запредельные — не более 10% от бюджета, даже если фильмы снимать про лесные пожары — всё равно это в разы меньше того, что приходится выкидывать во время тушения пожара.

К тому же превентивные меры на 80% эффективнее. Конечно, нужно не забывать и о документах, вовремя объявлять режим ЧС. Но это уже полицейские мероприятия: иногда действует, иногда нет.

Но самое главное, если нет своего авиационного отделения, которое сможет сразу следить за возникновением очага, это плохо. Недавно наши сотрудники центральной авиабазы возродили метод взрывных работ при тушении пожаров — таким образом можно проложить минерализированную полосу. Такое делали при советской власти, теперь — возрождают. Это большая ответственность.

Приходят ещё и новая техника, квадроциклы и беспилотники. Это помогает эффективнее отслеживать кромки пожаров. Лётчиков-наблюдателей и парашютистов тоже нужно готовить. Но сейчас проблема с кадрами в лесном хозяйстве просто огромная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение. А эффект от якутских лесных пожаров (там полыхает уже четыре миллиона гектаров леса) он сравнил с атомной зимой.

Также он отметил, что высокая пожароопасность и, как следствие, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, является следствием сибирского антициклона, который уже 10 лет кочует из одного региона в другой, и что люди не совсем уж бессильны: необходимо тушить очаги до того, как они разрастутся.

По наблюдениям Алексеенко, для Якутии характерен очень сухой климат, и так как регион является малонаселённым, подразделения Авиалесоохраны должны быть в каждом районе.

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