В Калуге открыли новый сквер
Калуга, 3 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Калуге завершено благоустройство сквера на месте пустыря в территориальной общине «Северный». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, этот проект был выбран в результате рейтингового голосования.
Благоустройство по программе «Комфортная городская среда» началось ещё в 2020 году, второй этап работ был завершён в начале июля этого года. В сквере появилась детская площадка, беседки, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение, обустроены пешеходные дорожки, сделан деревянный настил для сцены, установлен спортивный инвентарь.
В церемонии открытия сквера приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, руководители подразделений Городской управы, члены территориальной общины «Северный» и другие жители Калуги.