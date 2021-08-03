Калуга, 3 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Калуге завершено благоустройство сквера на месте пустыря в территориальной общине «Северный». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, этот проект был выбран в результате рейтингового голосования.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли новый сквер

Благоустройство по программе «Комфортная городская среда» началось ещё в 2020 году, второй этап работ был завершён в начале июля этого года. В сквере появилась детская площадка, беседки, посажены деревья и кустарники, смонтировано освещение, обустроены пешеходные дорожки, сделан деревянный настил для сцены, установлен спортивный инвентарь.

В церемонии открытия сквера приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Гордумы, руководители подразделений Городской управы, члены территориальной общины «Северный» и другие жители Калуги.

«Поздравляю вас с открытием нового замечательного сквера, — заявил Юрий Моисеев. — Этот год для нашего города особый — Калуге исполняется 650 лет. Хочется, чтобы память об этом событии осталась на долгие годы. Откроется ещё множество объектов, но особенно приятно, что новые общественные пространства открываются в микрорайонах. Желаю, чтобы вы с удовольствием пользовались этим местом и любили наш город».