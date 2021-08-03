Астрахань, 3 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Астраханской области к 3 августа вакцинированы от коронавирусной инфекции почти 207 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Mos.ru Вакцинация от COVID-19 в Москве

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Оба этапа иммунизации прошли 203 тысячи человек, или 44% от плана.

За период прививочной кампании в регион поступило 271 тыс. 412 доз вакцины «Спутник V», 6 тыс. 880 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 1 тыс. 610 доз вакцины «КовиВак», а также 11 тыс. 488 док «Спутник Лайт».