Калуга, 3 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Мультимедийный фонтан, посвящённый 650-летию Калуги, торжественно откроют в сквере на улице Марата на День города, 28 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Kaluga-gov.ru Строительство мультимедийного фонтана к 650 — летию Калуги

Сейчас на месте строительства идёт монтаж подземного фундамента. Работы ведутся без отставаний по графику. Городской голова Калуги Дмитрий Денисов проверил состояние территории: после завершения работ парк снова должен стать уютным и комфортным для калужан. Подрядчик пообещал своевременно вернуть тротуарную плитку и восстановить дорожки.

Площадку для мультимедийного фонтана калужане выбирали сами. Тематический опрос на платформе «Активный калужанин» был запущен в начале февраля 2021 года. Сквер на улице Марата по итогам голосования набрал наибольшее количество голосов горожан.