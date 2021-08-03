Токио, 3 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Сборная Бразилии по футболу вышла в финал мужского олимпийского турнира в Токио. Об этом 3 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) stux Футбол. Бразилия

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В полуфинале бразильская команда одержала победу над сборной Мексики.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти точнее оказались бразильские футболисты — 4:1.

Удары с 11-метровой отметки реализовали Дани Алвес, Габриэл Мартинелли, Бруно Гимарайнс и Рейниер. У мексиканцев забил только Карлос Родригес, а Эдуардо Агирре и Хоан Васкес не смогли поразить ворота.

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем матча между сборными Японии и Испании.