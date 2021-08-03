Бишкек, 3 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил устойчивую коррупционную схему, организованную руководством пенитенциарной системы республики. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает ГКНБ.

Дарья Антонова Взятка

Сотрудники киргизских спецслужб задержали одного из подозреваемых — первого заместителя председателя госслужбы исполнения наказания Таалайбека Нуралиева.

По версии следствия, он систематически получал взятки за досрочное освобождение и смягчение условий пребывания осужденных в тюрьмах, а также за укрывательство противозаконных деяний своих подчиненных ведомства.

В ходе обыска в рабочем кабинете Нуралиева рамках были изъяты $3,5 тысячи и 59 тысяч сомов (в общей сложности 306,4 тысячи рублей), несколько мобильных телефонов и патрон от мелкокалиберного оружия.

А в доме у задержанного были обнаружены и изъяты пистолет ТТ и несколько гладкоствольных ружей, а также изготовленные осужденными в исправительных учреждениях мечи, ножи, столы, стулья, сундуки и нарды.