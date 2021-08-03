Москва, 3 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Hamilton Medical AG (Швейцария), сообщается 3 августа на сайте ведомства.

Fas.gov.ru ФАС России

Сотрудники ФАС провели выездные проверки официальных дистрибьюторов аппаратов ИВЛ производства данной компании и выявили, что Hamilton Medical AG направляла своим дистрибьюторам указания по участию в государственных и муниципальных закупках.

Таким образом фактически устранялась конкуренция между дистрибуторами, это привело к разделу товарного рынка по территориальному принципу и составу покупателей, а также поддержанию цен на торгах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС ещё на один месяц продлила рассмотрение дела о нарушении конкуренции при формировании поисковой выдачи, в котором ответчиком является «Яндекс».

Компания не приняла мер, которых требовала ФАС, по обеспечению равных условий демонстрации сайтов на страницах «Яндекса» в так называемых колдунщиках.

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