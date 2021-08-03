Салехард, 3 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом. При этом 16 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 3 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 131 новый случай.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 3 августа 44 020 заражений коронавирусом. Выздоровели 41 815 человек, 488 пациента с COVID-19 скончались (на пять человек более, чем днём ранее).