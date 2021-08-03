Кемерово, 3 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Кемеровская область занимает 16 место в России по численности населения. На 1 января 2021 года в регионе проживали 2 633,4 тыс. человек (1,8% численности населения страны), сообщает Новосибирскстат.

geralt Население страны

По доле городского населения Кузбасс занимает седьмое место в стране и первое место в Сибирском федеральном округе. На начало 2021 года доля городского населения региона зафиксирована на уровне 86,1%, России — 74,7%.

По числу городов свыше 50 тыс. жителей область занимает шестое место среди 85 регионов. Плотность населения региона — 27,5 человека на кв. км. На его территории проживают представители 137 групп национальностей и 16 национальных подгрупп, входящих в их состав. В Кузбассе насчитывается 21 национальность с численностью, превышающей 1 тыс. человек.