Москва, 3 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Председатель общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (РКК) Раиса Лукутцова попала под уголовное преследование. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с продажей зданий подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене. Об этом говорится в заявлении председателя московского городского отделения РКК, адвоката Игоря Трунова, направленного на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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По его информации, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц, входящих в руководство Российского Красного Креста, по ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). В их числе — задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки председатель организации Лукутцова, пишет ТАСС со ссылкой на заявление.

Дело о попытке продажи санатория следователи возбудили 19 января 2021 года. В документе на имя Бастрыкина утверждается, что Лукутцова была задержана при получении взятки в 30 млн рублей в виде первой части требуемой ею суммы в размере 65 млн рублей 28 мая 2021 года. якобы за эти деньги она собиралась после завершения процедуры банкротства ООО «Дружба» обеспечить одному из подмосковных бизнесменов продажу зданий санатория по заниженной стоимости.

Источник издания в органах следствия подтвердил, что уголовное дело действительно возбуждено, а по факту совершения других преступлений коррупционной направленности со стороны руководства РКК проводится проверка.