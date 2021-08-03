Барнаул, 3 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении 12-летней девочки в Алтайском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в Следственном комитете РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По данным следствия, в Бийском районе 40-летний сельчанин днём 31 июля похитил девочку, проезжавшую на велосипеде по просёлочной дороге. Злоумышленник связал девочке руки и ноги и надел на неё мешок. Затем он перевёз её в подвал своего дома.

Мужчина скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Пострадавшему ребёнку оказывают психологическую помощь.

Бастрыкин поручил руководителю территориального следственного органа лично возглавить работу по розыску мужчины. Также он потребовал доложить о проведённых следственных действиях и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Читайте также: Бездомный напал на двух девочек в Улан-Удэ