Киров, 3 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Кировской области по факту отравления четверых подростков продуктами горения начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

werner22brigitte Пожар

По предварительным данным, вечером 2 августа в неэксплуатируемое здание в Вятских Полянах, двери которого ранее было взломаны, проникли пятеро подростков 2007—2008 годов рождения. Он подожгли бумагу и мусор, в результате чего произошел пожар. С признаками отравления продуктами горения четверо участников инцидента были доставлены в больницу.

До настоящего момента проведен осмотр места происшествия, проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, проводится проверка в отношении должностных лиц, не обеспечивших безопасную эксплуатацию объекта.

В прокуратуре Кировской области ИА REGNUM сообщили, что подросткам от 12 до 14 лет. В настоящее время им оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает. В прокуратуре добавили, что будет дана оценка исполнения родительских обязанностей в семьях пострадавших детей, а также работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.