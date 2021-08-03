Саратов, 3 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В детском лагере «Лесная республика», расположенном в Ленинском районе Саратова, несколько отдыхающих детей обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия. По данному инциденту организована доследственная проверка, сообщает 3 августа пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Летний лагерь

Об инциденте стало известно в ходе мониторинга средств массовой информации. По данным местных СМИ, детей в настоящее время обследуют медики. Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Будет дана объективная юридическая оценка случившегося.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации все стационарные лагеря в начале июля перешли на «закрытый» режим работы.

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