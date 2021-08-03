Астрахань, 3 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Астраханской области 3 августа подтверждено 289 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 44 тыс. 538 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1704 человека.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.