Сыктывкар, 3 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Сыктывкаре из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпала пятилетняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

Цитата к/ф «Выйти замуж за капитана». реж.Виталий Мельников. 1985. СССР У окна

По данным ведомства, на момент ЧП девочка была дома одна. Родители оставили ребёнка под присмотром старшего брата. Мальчик в момент падения был на улице. Девочку госпитализировали, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске за гибель семилетней девочки, выпавшей с балкона, будут судить ее мать.