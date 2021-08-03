3 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Президент Украины Зеленский признался в любви к Крыму и крымским рапанам. Крымчане в соцсетях ответили ему — такая «любовь» им не нужна, а о рапанах он может забыть.

Зоя Емельянова, , 14:58 — REGNUM Жители Крыма отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о «любви» к Крыму и крымским рапанам, а также о том, что «Крым никогда не будет русской территорией».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это моё, я этот Крым знаю… Это — я, я там жил, это моя земля — это не их земля, они не будут здесь… это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.

Заявление украинского президента тут же нашло отклик в социальных сетях. В числе первых слова Зеленского прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Президент Украины Зеленский в очередном интервью поведал публике, что «Крым никогда не будет русской землей». В том же интервью он в очередной раз рассказал о своей любви к Крыму, особенно к крымским рапанам. И даже назвал полуостров «своим». Интервью Зеленского — жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», — написал Аксёнов.

Он напомнил, что крымчане полностью прочувствовали все проявления «любви» официального Киева — блокады, угрозы, попытки диверсий, враньё — и от этой «любви» жителей полуострова уже тошнит.

«И да — пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», — заключил Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Крым — Россия навеки!!!» — комментируют в соцсетях крымчане.

«Да кто ему мешает? Пускай приезжает отдохнуть! Крымчане рады всем», — приглашает Сергей Х. украинского президента.

«Пусть галстук себе с получки купит и его жyет. Им не привыкать. Рапанов не отдадим!» — написала Irina F.

«Крым — Россия! Рапанов ему захотелось… Слава Богу, закончилось это безумие с единоличным бездумным решением Хрущёва, незаконно передавшего Крым УССР», — комментирует Нина Г.

«Вопрос в другом: зачем Аксёнов его слушает? Зеленского уже никто в мире не воспринимает всерьез. Аксёнову что, больше нечем заняться? Крым вернулся в родную гавань, вопрос закрыт, все, кто этот вопрос пытался оспорить, до сих пор лежат на кладбищах Крыма», — написал Юрий А.

«Какие рапаны?! Нет рапанов, еще при Украине съели все», — написала Xena F.

«Не кушать больше ему рапанов крымских. Лишь вкус вспоминать…» — пишет Наташа Ш.

«Так он и не стал президентом Украины, так себе посмешище мирового масштаба», — считает Александр С.

«Крым вернулся домой! Сколько Украина будет обиженной, нам пофиг», — написала Oxana V.

Рапана с прожилками

«У нас уже устриц выращивают, а он за рапаны вспомнил», — пишет Елена Д.

«Оох… беда-беда на Украине, что ни президент, то идиот полный…» — написал Александр И.

«Мне интересно, будет ли потом спрос на клоуна этого? Как персонаж крайне неприятный. Голос этот ещё… За ниточки его дергают, он и рад вниманию. Хоть на арене выпендриваться, хоть перед электоратом», — считает Anna G.

«Пусть рапанов ловит в Одесской или Белгород-Днестровской областях. Там их тоже много», — предлагает Елена Д.