Зоя Емельянова, 3 августа 2021, 14:58 — REGNUM Жители Крыма отреагировали на заявление украинского президента Владимира Зеленского о «любви» к Крыму и крымским рапанам, а также о том, что «Крым никогда не будет русской территорией».
«Это моё, я этот Крым знаю… Это — я, я там жил, это моя земля — это не их земля, они не будут здесь… это никогда не будет русской территорией», — сказал Зеленский.
Заявление украинского президента тут же нашло отклик в социальных сетях. В числе первых слова Зеленского прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Он напомнил, что крымчане полностью прочувствовали все проявления «любви» официального Киева — блокады, угрозы, попытки диверсий, враньё — и от этой «любви» жителей полуострова уже тошнит.
«И да — пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», — заключил Аксёнов.
«Крым — Россия навеки!!!» — комментируют в соцсетях крымчане.
«Да кто ему мешает? Пускай приезжает отдохнуть! Крымчане рады всем», — приглашает Сергей Х. украинского президента.
«Пусть галстук себе с получки купит и его жyет. Им не привыкать. Рапанов не отдадим!» — написала Irina F.
«Крым — Россия! Рапанов ему захотелось… Слава Богу, закончилось это безумие с единоличным бездумным решением Хрущёва, незаконно передавшего Крым УССР», — комментирует Нина Г.
«Вопрос в другом: зачем Аксёнов его слушает? Зеленского уже никто в мире не воспринимает всерьез. Аксёнову что, больше нечем заняться? Крым вернулся в родную гавань, вопрос закрыт, все, кто этот вопрос пытался оспорить, до сих пор лежат на кладбищах Крыма», — написал Юрий А.
«Какие рапаны?! Нет рапанов, еще при Украине съели все», — написала Xena F.
«Не кушать больше ему рапанов крымских. Лишь вкус вспоминать…» — пишет Наташа Ш.
«Так он и не стал президентом Украины, так себе посмешище мирового масштаба», — считает Александр С.
«Крым вернулся домой! Сколько Украина будет обиженной, нам пофиг», — написала Oxana V.
«У нас уже устриц выращивают, а он за рапаны вспомнил», — пишет Елена Д.
«Оох… беда-беда на Украине, что ни президент, то идиот полный…» — написал Александр И.
«Мне интересно, будет ли потом спрос на клоуна этого? Как персонаж крайне неприятный. Голос этот ещё… За ниточки его дергают, он и рад вниманию. Хоть на арене выпендриваться, хоть перед электоратом», — считает Anna G.
«Пусть рапанов ловит в Одесской или Белгород-Днестровской областях. Там их тоже много», — предлагает Елена Д.