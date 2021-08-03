Москва, 3 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Иран из-за противостояния с США не может присоединиться к формату расширенной «тройки» по афганскому мирному урегулированию, и это вызывает сожаление у российской стороны. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил 3 августа на онлайн-дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Афганистан

Он отметил, что при создании расширенной «тройки» предполагалось, что пятым её участником наряду с Россией, США, Китаем и Пакистаном станет Иран. Но из-за ситуации в ирано-американских отношениях представители Тегерана пока не могут решать вместе с американцами какие-то вопросы.

«Это их право, но мы сожалеем, потому что нам действительно не хватает Ирана как партнёра», — сказал Кабулов.

Иран помог бы сдвинуть афганское урегулирование с мёртвой точки. Это один из ключевых игроков на «афганском поле» наряду с Пакистаном, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кабулов заявил, что радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вряд ли удастся захватить весь Афганистан, хотя оно уже контролирует больше половины территории страны.

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