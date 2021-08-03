В Ульяновской области пройдут ливни и град
Ульяновск, 3 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области сегодня, 3 августа, резко ухудшится погода. Ожидаются ливни, сообщает управление МЧС.
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В ведомстве со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии отмечают, что 3 августа ближайшие 2 — 3 часа с сохранением ночью и днём 4 августа местами ожидаются ливни, локально пройдут крупный град и гроза.
При грозе порывы шквалистого ветра будут достигать 25 — 27 метров в секунду.
«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей при сильном ветре не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее после ураганного ветра в Ульяновской области более всего пострадали Инзенский и Старокулаткинский районы.
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