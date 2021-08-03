Сеул, 3 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакосмическая и оборонная компания Korea Aerospace Industries (KAI) поставит ВВС Таиланда два усовершенствованных учебно-боевых реактивных самолёта T-50TH. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Adrian KAI T-50 Golden Eagle

По их словам, контракт, срок действия которого истекает 30 ноября 2023 года, оценивается в 89,6 млрд вон (~$78 млн).

Начиная с 2015 года KAI поставила Таиланду 14 учебно-боевых реактивных самолётов T-50TH.

В июле текущего года представители южнокорейской компании и ВВС Индонезии подписали контракт на поставку шести самолётов T-50.

С 2011 года Южная Корея поставила ряду стран 72 самолёта T-50, среди которых Таиланд (14 единиц), Индонезия (22 единицы), Филиппины (12 единиц) и Ирак (24 единицы).