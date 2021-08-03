Москва, 3 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Московские следователи начали доследственную проверку после инцидента с падением на десятилетнего ребёнка хоккейных ворот. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!» реж. Борис Дежкин. 1964. СССР Хоккейные ворота

Происшествие случилось 2 августа на одной из спортплощадок на западе Москвы. По данным СК, на десятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, ребёнок получил ссадины головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В частности, в СК дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).