СК начал проверку после падения ворот на ребёнка в Москве
Москва, 3 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Московские следователи начали доследственную проверку после инцидента с падением на десятилетнего ребёнка хоккейных ворот. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
Происшествие случилось 2 августа на одной из спортплощадок на западе Москвы. По данным СК, на десятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, ребёнок получил ссадины головы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
По факту случившегося следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В частности, в СК дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).