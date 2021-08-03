Москва, , 13:59 — REGNUM В ситуации с российскими дипломатами Госдепартамент США занимается откровенной подменой понятий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«Речь идет не об обеспечении баланса работы, как заявил представитель этого внешнеполитического ведомства Прайс, а о вопиющем неуважении к дипломатическим нормам», — отметил Слуцкий.

Со стороны Вашингтона — это элементарная манипуляция, возмущен парламентарий.

«Все это расходится с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита лидеров стран в Женеве», — указал глава комитета.

По его мнению, Вашингтону следует прекратить давление на дипломатический корпус, эту ситуацию нужно скорейшим образом оздоровить.

«В противном случае заявления американской стороны о необходимости поддерживать каналы связи останутся только на бумаге», — уверен Слуцкий.

Введённые Вашингтоном ограничения на длительность командировок российских дипломатов в США якобы направлены на «баланс работы» дипломатических миссий двух стран, заявил лава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя заявление российского посла Анатолия Антонова о том, что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз и «ведёт практику выдавливания российских дипломатов».

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