Кострома, 3 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Предприятие ООО «ЗАВЛАН», обслуживающее два костромских автобусных маршрута, задолжало 2,6 млн рублей за аренду терминалов для безналичной оплаты. Об этом со ссылкой нарешение Арбитражного суда Ивановской области сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Voronezh-city.ru Терминал безналичной оплаты в автобусе

В 2016 году костромской перевозчик заключил договор аренды с ивановским обществом с ограниченной ответственностью «Информационные Банковские Технологии». По условиям договора ООО «ИБТ» предоставило ООО «ЗАВЛАН» терминалы NewPOS, предназначенные для реализации безналичного расчёта.

Однако, через год костромской предприниматель перестал платить за аренду оборудования. Общая сумма задолженности с февраля 2017 года по 1 апреля 2021 года составила 2,6 млн рублей. Истец захотел взыскать с ответчика через суд лишь часть задолженности — 1,3 млн рублей.

Выслушав аргументы сторон, суд удовлетворил требования ивановской компании и обязал костромское предприятие погасить задолженность.

Как ранее писало ИА REGNUM, ООО «ЗАВЛАН» обслуживает маршруты No 57 и 94 в Костроме. Горожане жалуются на водителей, отказывающихся принимать оплату за проезд по карте несмотря на то, что «безнал» на всех костромских маршрутах был внедрён ещё в феврале 2021 года. Ивановский оператор указал, что не отключал терминалы, и у перевозчика есть возможность брать плату за проезд не только наличными.

По информации источника ИА REGNUM в управлении городского пассажирского транспорта, проблема связана с неудовлетворительным финансовым состоянием костромского предприятия. Перевозчик не желает, чтобы средства, передаваемые за проезд пассажирами, списывались в счёт долгов.

В конце сентября 2021 года истекает срок контрактов на обслуживание муниципальных маршрутов, заключенных с костромскими перевозчиками. До этого момента администрация Костромы намерена представить общественности новую схему движения общественного транспорта и разыграть новые конкурсы по маршрутам сроком на 1 год. В этот период в городе пройдёт комплексное обследование пассажиропотока. Новые пятилетние контракты с перевозчиками заключат осенью 2022 года.