Москва, 3 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Блогер и юрист Любовь Соболь намерена обжаловать свой приговор по делу о подстрекательстве к нарушению санитарных норм на незаконной акции в Москве.

Навальный LIVE Любовь Соболь

«Я считаю этот приговор неправосудным и незаконным, буду его обжаловать», — сказала она журналистам.

Она также добавила, что «не собирается сворачивать свою оппозиционную деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 3 августа, суд в Москве приговорил Соболь к 1,5 года ограничения свободы по делу о санитарных нарушениях на несанкционированном митинге в Москве в январе 2021 года.

Блогера признали виновной по ч. 4 ст. 33 («Виды соучастников преступления», подстрекательство), ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).