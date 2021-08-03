Самара, 3 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Град и гроза со шквалистым ветром ожидаются в Самарской области. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В ближайшие часы по области может пройти гроза со шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду и град.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям при усилении ветра ограничить выход из зданий и взять под особый контроль детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 июля в Самарской области побит температурный рекорд 1951 года.