Казань, 3 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Татарии от COVID-19 за сутки привили более 5,6 тыс. человек, сообщает 3 августа республиканский минздрав.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Иммунизацию на сегодняшний день антиковидными препаратами прошли 836 828 человек. За сутки прирост составил 5604 жителя. Вторую дозу вакцины получили 620 445 человек.

По состоянию на 1 января 2021 года, численность населения республики составляет 3,894 млн человек, таким образом, полностью вакцинированы 15,93% жителей Татарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 3 августа лабораторно подтвержден 24 081 случай инфицирования коронавирусом.

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