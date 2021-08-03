Ярославль, 3 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Тутаевский городской суд Ярославской области 3 августа удовлетворил иск к организатору несанкционированного митинга 31 января в поддержку Навального Александру Смирнову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

(сс) qimono Молоток судьи

В суд обратился «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Ярославской области». Ранее Смирнов был привлечён к административной ответственности за организацию митинга. После чего полиция потребовала оплатить её работу на несанкционированной акции.

В пользу УМВД России по Ярославской области взыскано 387 868,22 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка. Ещё 60 942,48 рубля Смирнов должен заплатить ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Ярославской области». Решение в законную силу пока не вступило.

Ранее суд в Ярославле вынес решение по аналогичному иску к Елене Лекиашвили. За митинг 23 января она должна заплатить 296 тысяч рублей.