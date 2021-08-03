Тбилиси, , 13:53 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили 2 августа подписала указ о назначении даты проведения выборов в органы местного самоуправления в 2021 году на 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Выборы в Грузии Osce.org

Грузинские граждане будут выбирать мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов в городские собрания (сакребуло). Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах 21 партию.

Стоит отметить, что кандидатом на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» будет действующий глава столицы, известный футболист Каха Каладзе. Большинство оппозиционных партий будут поддерживать на этих выборах председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелию. Партия известна тем, что её основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

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