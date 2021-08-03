Париж, 3 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На авторынке Франции в июле 2021 года зафиксировано 35,3-процентное снижение продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в отчёте Комитета автопроизводителей Франции (CCFA).

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Автодилеры во Франции реализовали в июле текущего года всего 115 713 автомобилей. По данным CCFA, низкие продажи автомобилей связаны с тем, что жители Франции не готовы к крупным тратам. Также во Франции наблюдается дефицит новых машин, что связано с нехваткой компонентов у автопроизводителей.

С начала 2021 года по июль включительно во Франции было продано 1 038 478 автомобилей, что на 22,4% меньше, чем аналогичный период прошлого года.

По прогнозам CCFA, продажи на авторынке Франции могут не преодолеть отметку в 1,8 млн экземплярам. Таким образом, реализация в стране окажется на уровне 70-х годов.

Напомним, в июне 2021 года продажи автомобилей во Франции упали на 14,7%, до 199 509 экземпляров.

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