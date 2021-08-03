Вашингтон, 3 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Представитель американского актёра Джорджа Клуни высказался относительно слухов о беременности жены артиста Амаль Аламуддин. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Цитата к/ф «Одиннадцать друзей Оушена». реж.Стивен Содерберг. 2001. США Джордж Клуни

По данным СМИ, менеджер Клуни опроверг новость о пополнении в семье актёра. «История о том, что Амаль беременна, не соответствует действительности», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что несколько западных изданий сообщило, что 60-летний Джордж Клуни снова станет отцом. По их данным, актёр и его супруга 4 июля 2021 года рассказали о беременности своим родным и друзьям.