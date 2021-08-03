Москва, 3 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Работы по благоустройству территории московского стадиона «Красный Октябрь» завершатся в августе 2021 года, сообщил 3 августа глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

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По его словам, на стадионе готовы площадки для воркаута и игры в волейбол, сейчас завершаются отделочные работы в административном корпусе.

Загрутдинов рассказал, что на всех новых спортивных объектах столицы создаётся доступная среда, удобная для маломобильных жителей.