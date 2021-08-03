Ижевск, 3 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Удмуртия впервые экспортировала 437 тыс. пищевых куриных яиц в Объединенные Арабские эмираты. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Куриные яйца

Отгрузку первой партии провели 30 июля с площадки ООО «Птицефабрика «Вараксино». Продукция направлена морским путем через Новороссийск в порт Джебель-Али Дубая. В пункт назначения груз прибудет в конце августа — начале сентября.

Компания получила разрешение Россельхознадзора на поставки продукции в ОАЭ 2 июля. Договоренности о поставках были достигнуты на Международной выставке GULFOOD-2020.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по итогам первого полугодия 2021 года увеличила экспорт продукции АПК на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В структуре экспорта основную долю составляет продукция молочной отрасли: ультрапастеризованное молоко, молочные коктейли, мороженое. В физическом выражении объем экспорта молочной продукции составил 524 тонны, в денежном — 484 тыс. долларов США. Поставки осуществляются в Китай, США, Таджикистан, Армению, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию и Монголию.

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