Новосибирск, 3 августа, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области оборот розничнойторговли за январь - июнь 2021 года составил305,6 млрд рублей (110% кянварю- июню 2020 года) или109,7 тыс. рублей на одного жителя области. Об этом сообщает Новосибирскстат.

ИА REGNUM Торговля кипит

Уточняется, чтопо этим показателям Новосибирскаяобласть занимаетпервое место среди регионовСибирского федерального округа.

«В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов составил 45,2%, непродовольственных товаров — 54,8% (в январе — июне 2020 года — 48,3% и 51,7% соответственно)», — уточняет региональный орган статистики.