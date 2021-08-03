Абакан, 3 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 3 августа в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Уточняется, что от COVID-19 умерли три женщины (61-летняя, 81-летняя, 83-летняя) и двое мужчин (41-летний, 83-летний).

С начала 2021 года жертвами коронавирусной инфекции в республике стали 403 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 13 269 носителей коронавируса, выздоровели 12 174 человека.