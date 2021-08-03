Каир, 5 ноября, 2018, 05:18 — ИА Регнум. Египетский парламентарий Хеда Агами предложила запретить в общественных местах ношение никаба — женского головного убора, закрывающего лицо. Об этом сообщает издание Egypt Independent.

Marcello Casal Jr / ABr В никабе

Депутат предлагает наказывать женщин в никабе штрафом в размере 1000 египетских фунтов ($56). При повторном нарушении запрета штраф вырастет вдвое.

Агами пояснила, что Египту стоит перенять опыт Алжира, где никаб запретили месяцем ранее. Один из поводов для запрета — угроза безопасности, добавила она.

Читайте также: В Канаде ввели запрет на ношение паранджи

По традиции, женщины-мусульманки в Египте носят хиджаб и оставляют закрытыми шею и руки. Никабы стали носить после прихода в 2012 году к власти «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в мае французский суд на три месяца лишил свободы женщину, отказавшуюся снять никаб. Это решение вызвало возмущение в мусульманской общине Франции.

Читайте также: Жительницу Франции осудили за отказ снять никаб