Мурманск, 3 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались восемь пациентов с COVID-19. Общее число жертв инфекции выросло в регионе до 1588. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По данным штаба, 2 августа в регионе было выявлено 232 новых случая заболевания COVID-19, 112 из них — в областном центре. Всего на лечении с коронавирусом находится 9741 человек.

Всего с начала пандемии в Мурманской области было выявлено 62,5 тысячи случаев COVID-19.