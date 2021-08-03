Петрозаводск, 3 августа, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Все действовавшие на территории Карелии природные пожары в настоящее время ликвидированы, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила свыше 20 тысяч га. Об этом 3 августа сообщает министерство природы региона на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Лесной пожар

"На текущий момент в регионе действующих лесных пожаров нет. Сегодня ликвидировано три крупных лесных пожара в Пряжинском и Суоярвском районах на площади 9023 га», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности с начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 297 лесных пожаров на общей площади 20,4 тысячи га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для тушения лесных пожаров, которые бушуют в Якутии, Министерство обороны России направило дополнительные силы.