Казань, 3 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Татарии в связи с высоким классом пожарной опасности продлили ограничения для пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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Ограничения действуют со 2 августа в течение 21 календарного дня и установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда Татарии.

В лесах разместили предупредительные аншлаги о введении ограничения, периоде его дейстия, а также перекрыли лесные дороги шлагбаумами. Организовано круглосуточное патрулирование. Обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения.

ИА REGNUM напоминает, в период с 2 по 5 августа на территории Татарии местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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