Тегеран, 3 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Новый президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что будет бороться на своем посту за отмену американских санкций, введенных против Тегерана. Об этом 3 августа сообщает агентство ISNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

«Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств», — сказал он на церемонии утверждения президента в должности духовным лидером и руководителем страны Али Хаменеи.

Он подчеркнул, что дефицит бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами коронавируса и обеспечение населения водой и электричеством являются главными проблемами, которые нужно срочно решать.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент Ирана Эбрахим Раиси занимал пост главы судебной власти страны до своего избрания следующим президентом на выборах 18 июня, набрав подавляющее большинство 17 926 345 голосов.

Ранее Раиси запустил веб-сайт, призывающий иранский народ представить ему компетентных менеджеров и способных членов кабинета министров.