Хабаровск, 3 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Из-за того, что для Якутии характерен очень сухой климат и этот регион является малонаселённым, справиться с масштабными лесными пожарами там возможно лишь с применением авиации: подразделения Авиалесоохраны должны быть в каждом районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполняющий обязанности директора дальневосточного НИИ лесного хозяйства, заместитель директора по научной работе (Хабаровск) Александр Алексеенко:

Eugene Kaspersky Якутия

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»Для Якутии характерен очень сухой климат. И эта территория не стала, например, степью только потому, что там очень холодно. Если бы в Якутии было длиннее лето, то ей не хватило бы осадков для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность деревьев. Была бы степная зона — даже в научной литературе есть такой термин.

Кстати, якуты разводят лошадей в степи. Поэтому все там очень подходит: они в средние века создали эти пастбища, там очень даже удобно, потому что там — сухой климат. В таких условиях мы можем обеспечить только профилактику лесных пожаров. Мы не можем распахать территорию и создать инфраструктуру, дорожную сеть, как в центральных районах. Там возможны только авиапожарные отделения, они должны быть чуть ли не в каждом районе.

В этом направлении Россельхоз работает, выделяются дополнительные силы и средства. У якутов хорошо получается тушить пожары, но малонаселённая территория и частые аномальные явления усугубляют ситуацию. Потом, когда закончится пожароопасный период, наши авиационные отделения могли бы помогать тушить очаги в других странах или заниматься иными спасательными работами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Алексеенко напомнил, что Якутия по площади равна Евросоюзу, но на всю эту территорию — всего одно авиационное отделение. А эффект от якутских лесных (там полыхает уже четыре миллиона гектаров леса), он сравнил с атомной зимой.

Также он отметил, что высокая пожароопасность и, как следствие — масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, является следствием сибирского антициклона, который уже 10 лет кочует из одного региона в другой, и что люди не совсем уж бессильны: необходимо тушить очаги до того, как они разрастутся.

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