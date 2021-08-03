Москва, 3 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Блогер Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) высказалась относительно заявлений рэп-исполнительницы и блогера Дарьи Зотеевой (известна как Инстасамка). Об этом 3 августа пишет издание StarHit.

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Как отмечает издание, слова Инстасамки разозлили Лазарьянц. «В первый раз слышу о том, что должна денег Инстасамке. Мы ни разу с ней не виделись, не общались, у меня нет её телефона… этот человек врёт», — считает блогер. Также блогер посоветовала Зотеевой не попадаться ей на глаза: «Мне кажется, если я в жизни увижу Инстасамку, все очень плохо закончится», — объяснила она

Ранее Инстасамка заявила, что якобы Карина Кросс должна ей денег за рекламу. Речь шла о сумме в 350 тыс. рублей.