Уфа, 3 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Сведения о состоянии воды и воздуха обяжут раскрывать в Башкирии. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в 2021 году депутаты республиканского госсобрания намерены принять в окончательном чтении законопроект «О внесении изменений в Экологический кодекс Башкирии». Первое чтение проект этого закона прошел в мае.

«В Экологический кодекс вводится понятие «информация о состоянии окружающей среды (экологическая информация)». Устанавливается, что такая информация является открытой, доступ к ней не может быть ограничен, за исключением тех случаев, когда сведения составляют государственную тайну. Будет регламентирован порядок размещения данных в открытых источниках», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Он добавил, что получение правдивых сведений о состоянии окружающей среды является конституционным правом каждого гражданина.

«При этом на практике доступ к ней бывает затруднен. Сведениями владеет ограниченный круг ведомств и организаций, которые не обязаны их раскрывать. В то же время запрос на экологическую информацию очень высок, особенно со стороны жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата и других промышленных центров. С принятием закона органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации, обладающие информацией о состоянии окружающей среды, будут обязаны публиковать ее в открытом доступе», — подчеркнул Толкачев.