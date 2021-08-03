Одинцово, Московская область, 3 августа, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Одинцовском округе Подмосковья построят новый детских сад. Об этом 3 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

http://www.gradkostroma.ru Детский сад

Учреждение будет рассчитано на 400 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 2023 году. На данный момент уже определен подрядчик на возведение здания.

«Планировка садика позволит трансформировать помещения игровой и спальни в единое пространство. Также в саду предусмотрены залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для творчества. На территории сада появятся игровые и спортивные площадки», — сказано в сообщении.