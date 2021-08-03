Новосибирск, 3 августа, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Новосибирске на ледовой арене «Родник» проходит трёхдневный цикл тренировок врачей, фельдшеров и волонтёров. Подготовка идёт под руководством главного врача предстоящего Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой Сергея Шереметьева, сообщили в правительстве региона.

Chase N Сборная России по хоккею с шайбой

Уточняется, что медики отрабатывают навыки оказания экстренной медицинской помощи на льду хоккеистам, пострадавшим во время матча.

«Оказание квалифицированной медицинской помощи на спортивных соревнованиях отличается от оказания помощи в обычной жизни, — отметил Шереметьев. — Требования Международной федерации хоккея (IIHF) предусматривают определённый алгоритм действий по оказанию помощи — выход медиков на лёд, логистика их действий. Необходимо слаженно провести осмотр пострадавшего на льду, эвакуировать его со льда и передать реанимационной бригаде, которая уже будет транспортировать в лечебное учреждение».

В настоящее время проводят занятия с теми, кто будет непосредственно выходить на лёд и эвакуировать с площадки спортсменов, которым нужна помощь.

Отдельный инструктаж проведён со стоматологами и травматологами новосибирских поликлиник, которые будут дежурить в медицинских кабинетах ледового дворца спорта во время матчей.

Напомним, что Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.