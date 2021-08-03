Симферополь, 3 августа 2021, 13:31 — REGNUM Интервью президента Украины Владимира Зеленского с признанием в любви к Крыму — жалкое зрелище, об этом в соцсетях 3 августа написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Глава российского региона напомнил, что крымчане в полной мере почувствовали «любовь» официального Киева — она выражается в блокадах, нескончаемых угрозах, попытках диверсий, а также постоянном вранье внутри страны и на международной арене.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире телеканала «Дом» президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крым и Донбасс «вернутся» в состав Украины, и заявил, что никто не сможет «любить Крым так, как любим мы».