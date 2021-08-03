Симферополь, 3 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Интервью президента Украины Владимира Зеленского с признанием в любви к Крыму — жалкое зрелище, об этом в соцсетях 3 августа написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Интервью Зеленского — жалкое зрелище, набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят. Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», — написал Аксёнов.

Глава российского региона напомнил, что крымчане в полной мере почувствовали «любовь» официального Киева — она выражается в блокадах, нескончаемых угрозах, попытках диверсий, а также постоянном вранье внутри страны и на международной арене.

«Людей давно тошнит от этой «любви», — добавил Аксёнов, подчеркнув, что Зеленский также стал соучастником преступлений против народа Украины.

«И да — пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить. А Крым был, есть и будет российским», — написал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эфире телеканала «Дом» президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Крым и Донбасс «вернутся» в состав Украины и никто не сможет «любить Крым так, как любим мы».