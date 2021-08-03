Тегеран, 3 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента республики Эбрахима Раиси, сообщает 3 августа IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

Перед церемонией глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении выборов президента.

Церемония инаугурация Раиси пройдёт 5 августа.

Напомним, избранный президент Ирана Эбрахим Раиси занимал пост главы судебной власти страны до своего избрания следующим президентом на выборах 18 июня, набрав подавляющее большинство 17 926 345 голосов.

Ранее Раиси запустил веб-сайт, призывающий иранский народ представить ему компетентных менеджеров и способных членов кабинета министров.