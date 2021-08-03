Йошкар-Ола, 3 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. По итогам июля Центр управления регионом (ЦУР) в Марий Эл обработал 887 обращений жителей республики, что на 20 жалоб больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Традиционно наиболее популярны для жалоб темы ремонта дорог, уборки общественных пространств, отсутствие воды и проблемы с выплатами пособий.

После обработки сообщения жителей были перенаправлены в администрации Йошкар-Олы, Волжска, Козьмодемьянска, а также в минздрав и минсоцразвития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за шесть месяцев текущего года ЦУР обработал 8 843 сообщения, поступившие от жителей Марий Эл на различных платформах. Около 5 тыс. жалоб поступило по линии портала «Госуслуги. Решаем вместе», остальные — в социальных сетях были отслежены системой «Инцидент менеджмент».

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