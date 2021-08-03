Москва, 3 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Российская группа Little Big анонсировала песню Moustache («Усы»). О выходе композиции коллектив сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Dewayne Barkley, EuroVisionary Нетта Барзилай

https://www.instagram.com/p/CSE4Xlboiw4/

В записи сингла приняла участие израильская певица Нетта Барзилай (Netta Barzilai), победительница конкурса «Евровидение» 2018 года. Трек Moustache выйдет на цифровых площадках 6 августа 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что группа Little Big должна была представлять Россию на конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме (Нидерланды). Однако из-за пандемии мероприятие было перенесено на 2021 год — коллектив отказался от повторного участия в национальном отборе.