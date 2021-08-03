Пермь, 3 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили ещё 468 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 29 лечатся в стационарах. Ещё 439 находятся на амбулаторном лечении.

С начала пандемии в Прикамье обнаружили уже 74 460 случаев заражения. От COVID-19 скончались уже 3307 человек.